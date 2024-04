“Matteotti Medley” | a Treviglio omaggio al deputato socialista rapito e ucciso dai fascisti nel ‘24

(Di martedì 2 aprile 2024). Martedì 9 aprile riprende la stagione teatrale del TNT dicon lo spettacolo “”, unmusicale dedicato ae interpretato da Maurizio DonadoniDocumentario teatrale a cura, di e con Maurizio Donadoni Regia Paolo Bignamini Musiche Stefano Indino Scene e costumi studenti del biennio di scenografia dell’Accademia di Brera coordinati da Edoardo Sanchi Luci Pietro Bailo Assistente alla regia Giulia Asselta Produzione Centro di Produzione Teatro de Gli Incamminati in collaborazione con Fond’Azione Dopolavoro Lo spettacolo “” è un documentario teatrale in ricordo del...

Matteotti raccontato in un documentario teatrale - Scritto dal bergamasco Maurizio Donadoni nel centenario dell'assassinio del politico antifascista, sarà in scena al teatro Oscar DeSidera fino a domenica ...rainews

Omaggio a Giacomo Matteotti: a Milano in scena il documentario teatrale in ricordo del deputato socialista - Nel centenario dell’assassinio di Giacomo Matteotti, l’attore e autore Maurizio Donadoni riporta in scena, al Teatro Orscar di Milano dal 21 al 24 marzo 2024 , il suo “ Matteotti Medley ”, un ...milanotoday

Gli Autori di Eppen - Eppen è il nuovo portale dedicato alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia. Un dettagliato calendario di eventi riguardanti l'arte, il cinema, la musica, il teatro, lo sport, l'outdoor, ...ecodibergamo