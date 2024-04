Matteo Salvini | chi è l’ex moglie Fabrizia Ieluzzi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 aprile 2024), leader della Lega, è stato sposato una sola volta esi chiama. All’epoca delle nozze, lei lavorava come giornalista in radio (da Rtl 102.5 a Radio Lombardia) e coltivava la sua passione per la politica, mentre lui era consigliere comunale a Milano., chi èOggi è coach e fondatrice di EmpatEasy Academy, metodo di formazione che, come si legge sul sito web, “mette al centro abilità strategiche, autenticità e libertà di essere se stessi ed empatia“.è diventata mamma lo stesso anno del suo matrimonio con, unione finita appena due anni più tardi. Vanity Fair l’ha ...