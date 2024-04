Matteo Berrettini può tornare rapidamente in top-100? Le proiezioni del ranking ATP a Marrakech

(Di martedì 2 aprile 2024)ha incominciato la settimana da numero 135 al mondo. Il tennista italiano, reduce dalla finale persa al Challenger di Phoenix e dalla sconfitta rimediata contro Andy Murray al primo turno del Masters0 di Miami, vanta all’attivo 470 punti. Il romano ripartirà dal torneo ATP 250 di, ammesso al tabellone principale in virtù delprotetto di cui sta usufuendo dopo sei mesi di inattività agonistica a causa di un infortunio. Il finalista di Wimbledon 2021 sta cercando di ritrovare la forma dei giorni migliori e di risalire la classifica internazionale.scenderà in campo oggi pomeriggio sulla terra rossa della località marocchina per fronteggiare il kazako Alexander Shevchenko, avversario decisamente ostico e da ...

Sport in tv oggi (martedì 2 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi, martedì 2 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotat ...oasport

Negli appuntamenti in seconda serata di martedì e mercoledì anche Tony Effe, Melissa Satta, Stefano Nazzi e Giorgia Fumo - Elisabetta Gregoraci, Monica Maggioni, Melissa Satta e Tananai sono ospiti delle due puntate di Stasera c'è Cattelan di martedì 2 e mercoledì 3 aprile 2024.gazzetta

A che ora inizia Berrettini-Shevchenko oggi: programma, tv, streaming ATP Marrakech - Matteo Berrettini affronterà il kazako Alexander Shevchenko al primo turno del torneo ATP 250 di Marrakech. Il tennista italiano farà il proprio ritorno in campo dopo aver perso la finale del Challeng ...oasport