Matt Hardy sul possibile ritorno a sorpresa suo e di Jeff a WrestleMania | “Mai dire mai”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 2 aprile 2024) Fra pochi giorni andrà di scena il PLE più importante dell’anno in casa WWE, ovvero la 40esima edizione di. Fra i match di spicco della prima serata troviamo un interessante Six Pack Challenge Ladder Match valido per i titoli di coppia detenuti attualmente da Finn Balor e Damian Priest del Judgment Day. Un…già visto? Se pensiamo ai Ladder Match, due atleti che saltano subito in mentre sonoche posso considerarsi dei veterani di questa tipologia di match. Qualche settimana fa a Raw, più precisamente fra il pubblico, si è fatto vedereche tra le altre cose è alla fine del suo accordo contrattuale con la AEW. Fra la sua apparizione a Raw e la notizia del suo contratto che è teoricamente scaduto(fine marzo ndr) ...