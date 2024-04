Mathias Pogba | “Ero il burattino di tutti | mi hanno sempre mentito”

(Di martedì 2 aprile 2024) “Ero ildi”, ha detto recentementeal gip incaricato delle indagini sul sequestro nel 2022 di suo fratello Paul, campione del mondo di calcio nel 2018, che spera di “rivedere più velocemente”. “Sono stato passato da sinistra a destra, mifin dall’inizio”, ha detto, “commosso fino alle lacrime”, secondo il suo interrogatorio del 25 gennaio, di cui l’AFP è venuta a conoscenza martedì. Il 19 marzo 2022, Paulè stato rapito e derubato nella periferia parigina da due uomini non identificati che glipreteso 13 milioni di euro. Quella notte erano presenti tre amici d’infanzia e due vecchie conoscenze del quartiere in cui è cresciuto i, a Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne). Saranno ...

Pogba a sorpresa: 'Aspettatevi l'inaspettato'. In cosa spera - Paul Pogba, centrocampista della Juventus squalicato per quattro anni per doping, dopo il messaggio nel giorno del suo compleanno, ha di nuovo pubblicato sui social.calciomercato