Massimo Visone | un esperto di e-commerce per l’integrazione di Covercare in Unieuro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 aprile 2024)annuncia una rilevante variazione organizzativa, nominandonel ruolo di direttore integrazione (Integration Director). Questa decisione è presa in seguito all’importante acquisizione di, che riveste un ruolo strategico per. Fondata nel 2011,è una delle principali aziende in Italia nel settore dei servizi per la riparazione di telefoni cellulari, dispositivi portatili, e grandi elettrodomestici. Nel corso degli anni, ha ampliato le sue attività per includere l’installazione di climatizzatori, impianti fotovoltaici e la manutenzione di caldaie. Inoltre, ha sviluppato servizi di assistenza domiciliare, che integrano l’offerta per i clienti nell’ambito domestico, con particolare focus sulle attività tecniche ad alto valore aggiunto svolte ...