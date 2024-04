Massimo Mauro furente per la regola che dà il gol all’Inter | “Ma cosa me ne frega del regolamento?!”

“È una vergogna che quella venga considerata una nuova azione, perché il giocatore dell’Empoli rinvia la palla su un’azione pressante dell’Inter. E’ un rinvio, non una giocata”. Lo ha detto Massimo ... (sportface)

“crederci non costa nulla e la Juventus ha nel proprio dna il non mollare mai”. Lo ha detto Massimo Mauro in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulle chance Scudetto dei ... (sportface)