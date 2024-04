Mary Katrantzou è la prima direttrice creativa accessori di Bulgari

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 2 aprile 2024)annuncia il suo primo direttore creativo per la sezionee pelletteria. Una posizione nuova all'interno del prestigioso marchio di gioielleria, che si sublima in un ruolo mai occupatoda un designer in 140 anni di storia. Sarà— già collaboratrice di lunga data della maison — a occuparsi della direzionedella pelletteria e deglidi, inclusa la collezione di borse e pochette one-of-a-kind di alta gioielleria. Classe 1983, greca di origine, come Sotirio, fondatore della casa di gioielli nel XIX secolo, laha dichiarato, in una nota condivisa: «Il ricco patrimonio culturale e le doppie radici greco-romane di Bvlgari hanno giocato ...