Marvel Studios | Annunciata la Terza Stagione di “X-Men ’97”

(Di martedì 2 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Brad Winderbaum, il responsabile dello streaming, della televisione e dell’animazione dei, ha svelato in un’intervista con Comicbook.com che la tanto amata serie “X-Men ’97” avrà una. Questa conferma arriva dopo il successo della primae la conferma della produzione della seconda. X-Men ’97 3, novità sullaIn precedenza, laaveva tenuto segreta qualsiasi informazione riguardante eventuali stagioni future oltre alla seconda. Tuttavia, ora è stato rivelato che laè in fase di ...

I Marvel Studios , oltre al reboot dei Fantastici 4, stanno preparando anche il ritorno dei mutanti nella loro linea narrativa Con l'arrivo in streaming di X-Men '97, un insider ha anticipato la ... (movieplayer)

L'attore ha candidamente confermato quello che è il difetto peggiore nel lavorare con i Marvel Studios In occasione dell'uscita nel Regno Unito della sua nuova commedia d'azione Paramount+, Twisted ... (movieplayer)

Zoe Saldaña crede che sarebbe una “enorme perdita” per la Marvel se i Guardiani della Galassia non tornassero - Zoe Saldaña, che ha interpretato Gamora nei film di Guardiani della Galassia dei Marvel Studios, ha ammesso di sperare nel loro ritorno ...badtaste

Guardiani della Galassia: sarebbe un’enorme perdita per i Marvel Studios non riportarli in vita, secondo Zoe Saldana - Alla guida del franchise dei Guardiani della Galassia, James Gunn ha concluso il suo lavoro con la Marvel e con il MCU poiché ora ...cinefilos

Daredevil: Born Again, una foto dal set rivela il ritorno di Jon Bernthal - Una nuova foto dal set sembra confermare l'entusiasmante ritorno di Jon Bernthal nella serie Marvel Daredevil: Born Again ...cinematographe