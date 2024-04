Marrakech si colora di tricolore | Cobolli | Fognini e un ottimo Berrettini avanzano nell' Atp sulla terra rossa

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 2 aprile 2024) Dopo Flavioe Matteo, anche Fabiosupera il primo turno al "Grand Prix Hassan II", torneo Atp 250 , con montepremi complessivo pari a 579.320 euro, che si sta disputando sui campi indi, in Marocco. Il 36enne tennista ligure, n.100 ATP, promosso dalle qualificazioni, si è imposto in rimonta per 6-7(4) 6-1 6-4, dopo oltre due ore e mezza di lotta, sul...