Marito e figli di Carla Bruni | ecco chi sono Nicolas Sarkozy | Aurélien e Giulia | carriera e curiosità

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 2 aprile 2024)di: chi? L’attrice nata a Torino il 23 dicembre 1967, è una figura poliedrica: cantautrice, attrice e supermodella italiana naturalizzata francese. Oggi, all' età di 55 anni, continua a lasciare il segno nel mondo dello spettacolo e dell’arte. Ile idiè sposata con l’ex presidente della Repubblica francese,. I due siuniti in matrimonio nel 2008.è il terzodi. Dal loro matrimonio è nata unaa,, il 19 ottobre 2011. In ...