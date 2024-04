Marican Holding | impianti solari | alberghi e capannoni | investimenti per 350 mln tra Napoli e Caserta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 aprile 2024), il gruppo industriale guidato dai fratelli Carlo, Ferdinando e Michele Canciello, ha presentato un nuovo piano didi circa 350 milioni di euro che interesserà i territori delle province di. La road map tracciata dall’azienda prevede, entro il 2027: la realizzazione di piùfotovoltaici per un totale di oltre 55 Megawatt per la produzione di energia green, prevedendo un investimento di circa 50 milioni di euro; la costruzione di 3, con 416 camere più 55 mini alloggi attrezzati, e di due strutture, una residenziale ed una commerciale, per un investimento di circa 120 milioni di euro; la costruzione di circa 400.000 mq di immobili industriali, da destinare alla logistica sostenibile e intermodale nelle aree ...