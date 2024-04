Maria Grazia Chiuri direttrice di Dior salva lo storico Teatro della Cometa

(Di martedì 2 aprile 2024) La newco culturaleexcreativamaison Chiuso per mancanza di aiuti e fondi post pandemiaildi ROma Roma: moda e cultura possono viaggiare a braccetto LadiloSegui su affaritaliani.it

“Il meglio di te“, arriva in prima tv. Il film drammatico di Fabrizio Maria Cortese, con protagonista la splendida e bravissima Mariagrazia Cucinotta , era uscito nelle sale a novembre 2023 dopo ... (superguidatv)

Giulio Violati è noto per essere il marito di Maria Grazia Cucinotta , ma non solo. È un importante uomo d'affari e produttore cinematografico conosciuto. Leggi tutto Chi è Giulio Violati ? Tutto sul ... (donnemagazine)

L'Area turistica Ligure-Apuana è realtà, l'unione di 66 Comuni - La Spezia, 2 aprile 2024 - È stato siglato questa mattina, 2 aprile, dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, in rappresentanza dei Comuni aderenti all’area vasta, e dal Ministro del Turismo Dan ...lanazione

Maria Grazia Timo ad Albenga relatrice alle conferenze Unitre - Albenga. Anche quest’anno grande successo nella “Città delle Torri” per le tradizionali conferenze dell’ Unitre Comprensoriale Ingauna. Sono sempre seguite con interesse non solo dagli studenti dell’U ...mediterranews

Avvocatura comunale e sanità: "Nel centrodestra, unico filo conduttore: smantellare il pubblico per il privato" - fino a milioni di euro , come si evince dall'ultima disposizione di pagamento della Asl per la cooperativa dei Medici gettonisti che coprono i turni del pronto soccorso del capoluogo - spiega Maria ...latinatoday