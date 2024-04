Marchetti | «Inter-Empoli o Lecce-Roma? Uno solo il vero errore!»

(Di martedì 2 aprile 2024)ha risposto alla domanda sugli episodi arbitrali di. Peraltro due casi totalmente diversi. DIVERSI ? A Tmw Radio, Lucacommenta gli episodi arbitrali di ieri e la situazione di Allegri: «L’più grave di ieri è il mancato rigore alla, per quanto riguarda il fuorigioco dici si fida della macchina mentre invece per l’umano è più difficile da comprendere. Juventus? La questione Allegri è centrale e ne stiamo parlando da tempo, però bisogna capire se èuna questione di allenatore. È ovvio che ogni società valuta la posizione dell’allenatore, lo fanno anchee Milan perché è giusto che ...

L’Inter fra poco in campo contro il Napoli. La squadra di Inzaghi vuole rialzarsi dopo l’eliminazione in Champions League. Marchetti , su Sky Sport, ritiene che i tifosi nerazzurri abbiano risposto ... (inter-news)

Marchetti: “Inter, da capire se servirà cessione importante. Ma il club dimostra…” - Il giornalista si è soffermato sulle indiscrezioni che riguardano la possibile cessione dell'Inter da parte di Zhang e non solo ...fcinter1908

Sky, Marchetti: "Per il Napoli sarà molto difficile: l'Atalanta non ti fa respirare" - L'analisi del giornalista di Sky Sport Luca Marchetti in merito alla partita di Serie A di sabato 30 marzo tra Napoli e Atalanta.areanapoli

Acerbi: "Mai stato razzista, il mio idolo è Weah! Mi hanno massacrato per nulla" - Nella sua Intervista al Corriere della Sera, il difensore dell'Inter, Francesco Acerbi, ha aggiunto: "Questa non è lotta contro il razzismo, non c’è stato nessun razzismo in campo e io non sono una ...tuttonapoli