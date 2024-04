Marcell Jacobs torna ad allenarsi in Italia | nuova base per preparare Europei e Olimpiadi

(Di martedì 2 aprile 2024)si sta attualmente allenando in Florida sotto la guida di Rana Reider e dovrebbe fare il proprio debutto stagionale durante il mese di aprile, per poi unirsi al gruppo di velocisti azzurri che prenderà parte alle World Relays (il Mondiale di staffette, previsto alle Bahamas il 4-5 maggio). Il Campione Olimpico dei 100 metri, che punta a essere grande protagonista aglidi Roma e alledi Parigi 2024, tornerà inil prossimo 15 maggio e vi faràper quattro mesi. Il gruppo di Rana Reider (tra cui figura anche il canadese Andre De Grasse, Campione Olimpico dei 200 metri) e i componenti della 4×100 cinese resteranno nella località laziale fino al 15 settembre in modo da prepararsi ai grandi eventi della stagione. La conferma ufficiale è arrivata ...

