Manna verso il Napoli | Giuntoli non si scompone | la sua risposta sulla trattativa

(Di martedì 2 aprile 2024) Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano, ha commentato le voci relative al passaggio dial. Giovannisarà con ogni probabilità il nuovo direttore sportivo del. A comunicarlo tutti i principali siti di calciomercato, tra cui su tutti Fabrizio Romano che in giornata ha reso noti gli stretti contatti tra il leader della next gen della Juventus ed Aurelio De Laurentiis. Una sorta di scherzo del destino, solamente pochi mesi fa, infatti, Cristianopassava dalalla Juventus dopo la conquista dello scudetto, viaggio opposto a quello che con ogni probabilità compirà, che abbandonerà la Mole Antonelliana per abbracciare il Vesuvio.su, le parole del ...

