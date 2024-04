Manna un profilo che ricalca le scelte del passato di Bigon e Giuntoli Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 2 aprile 2024) Si rincorrono le voci sul nuovo direttore sportivo del Napoli. De Laurentiis avrebbe scelto Giovanni, attuale ds della Juventus e stretto collaboratore di. Massimo Ugolini, inviato di Sky, fa il punto della situazione. Salgono anche le quotazioni di Italiano. I nomi della rifondazione del Napoli: Italiano eLe parole di Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport: «Fondamentale andare nelle competizioni internazionali, il Napoli vuole continuare a farlo anche per essere attraente sul mercato per i giocatori. Allenamento terminato, anche ieri. Si lavora ovviamente per quella che sarà di fatto una rifondazione che deve poggiare su nuovo allenatore e nuovo direttore sportivo. Crescono le quotazioni di Italiano e. L’allenatore è un vecchio pallino di De Laurentiis, sondato già ai tempi di Gattuso. ...