Manna | quanti talenti scoperti alla Juve | tutti i nomi scovati dal nuovo DS del Napoli

(Di martedì 2 aprile 2024) La notizia di quest’oggi è chiara: sarà Giovanniil prossimo direttore sportivo del, analizziamo il suo percorsontus. Aurelio De Laurentiis ha fatto la propria scelta: sarà Giovanniil prossimo direttore sportivo del. Una vera e propria rivoluzione quella a cui si affaccerà il club la prossima estate, quando oltre ai tanti calciatori che saluteranno la piazza, si aggiungeranno anche figure dirigenziali. Su tutte quella di Mauro Meluso, che proprio non ha convinto De Laurentiis, che un po’ a sorpresa, in maniera del tutto coraggiosa o forse fin troppo leggera, scelse di sostituire un totem come Cristiano Giuntoli con l’ex d.s di Spezia e Lecce, fermo dal 2021., l’uomo dietro la Next Gen:...

Napoli vicino a Manna, Meluso verso l'addio: non verrà attivata la clausola per il rinnovo - Come riporta 'Sky' il presidente Aurelio De Laurentiis che in queste ore ha chiuso un accordo verbale con Giovanni Manna non è intenzionato a esercitare la clausola per rinnovare il contratto dell'ex ...tuttojuve

LUGANO - Renzetti: "Manna pronto a cogliere tutte le occasioni al volo, farà bene a Napoli" - Intervenuto ai microfoni di Campi Flegrei tv per la trasmissione "Azzurro99", Angelo Renzetti, Presidente Fc Lugano, si è espresso sull'arrivo di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo a Napoli: ...napolimagazine

Montervino: “Manna potrebbe portare Conte al Napoli. Senza coppe si può puntare allo Scudetto l’anno prossimo” - Francesco Motervino, ex calciatore e capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare del periodo che sta affrontando il Napoli, della scelta del presidente di ...mondonapoli