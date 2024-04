Manna prossimo d s del Napoli? Parla il presidente del Lugano

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 2 aprile 2024): ildirettore sportivo sarà Giovanni? Sull’eventuale arrivo si è espresso Angelo Renzetti,del, ai microfoni di Campi Flegrei Tv. Di seguito le sue dichiarazioni nella trasmissione ‘Azzurro 99’. “Era stato inserito come direttore sportivo alperché avevo notato che era molto ricettivo, molto veloce ed aveva facilità di contatto anche con i calciatori”. Il futuro ds del(?) è abbastanza… “Poiè abbastanza reattivo ed impulsivo e gestiva come si deve fare, secondo me, in una squadra di calcio. È sempre attento e pronto a cogliere tutte le occasioni al volo. Abbiamo gestito Zeman, che ha trascorso un anno a, siamo andati in avanti in Europa anche con il budget più ...