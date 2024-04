Manna-Napoli | il DS ha già le idee chiare | quattro acquisti nel mirino

(Di martedì 2 aprile 2024) Prende forma ildi, il numero 1 della next gen juventina avrebbe già ideato il suo piano di lavoro. Giovanni, numero 1 della next gen della Juventus, dovrebbe essere con ogni probabilità il nuovo direttore sportivo del. Questa è l’indiscrezione di oggi, news che ha trovato conferme tra i più disparati siti d’informazione calcistica, oltre che dagli esperti in materia di calciomercato. Salterà quindi Meluso, anche se la questione pareva chiara e definita da settimane, nonostante le smentite di rito dello stesso d.s, che proprio non è riuscito ad entrare nelle grazie di Aurelio De Laurentiis nel corso di questa complicata annata., nasce il suo: ledel nuovo direttore sportivo sul tavolo La firma traed il ...

