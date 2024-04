Manna futuro d s del Napoli? Chi ha lavorato con lui…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 2 aprile 2024) Ild.s. delsarà Giovanni? Di seguito alcune dichiarazioni rilasciate da Michele Campana, direttore finanziario del Lugano, a Radio Kiss Kiss. “Ci ha lasciato 5 anni fa, immagino abbia imparato tantissimo fino ad oggi. Ci ha raggiunto all’età di ventisei anni e sin dall’inizio Giovanni è riuscito a rubare il lavoro. E’ arrivato come team manager, Zeman lo prese come punto di riferimento all’interno dello spogliatoio”. Ile ildirettore sportivo: le tappe di“Poi l’anno seguente, il presidente Renzetti gli ha dato fiducia, lui suggeriva dei prestiti e lavorava con gli agente fino a quando è diventato direttore sportivo. Ai tempi il presidente aveva sempre l’ultima parola e non dava troppa ...