Manna | chi è il ds a un passo dal Napoli | carriera e retroscena

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 2 aprile 2024) Nella giornata odierna è stato preannunciato che Giovannisarà il prossimo DS del, a meno di colpi di scena. Tutto quello che c’è da sapere sulla sua. Nel corso di questi mesi, in casasi è riflettuto molto sulla possibilità di cambiare nuovamente Direttore Sportivo. Cristiano Giuntoli la scorsa estate decise di lasciare gli azzurri per trasferirsi alla Juventus, con il suo posto che è stato preso da Mauro Meluso. L’ex Direttore Sportivo dello Spezia non sembrerebbe aver convinto De Laurentiis che, stando alle ultime notizie arrivate in queste ore, ha deciso di puntare tutto su Giovanni, che ormai sembra prossimo a diventare un nuovo dirigente del. Scopriamo insieme i vari passaggi delladell’ormai prossimo DS ...