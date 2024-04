Manna avanza come nuovo d s del Napoli | cosa farà Meluso? Decisione già presa!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 2 aprile 2024) Le strade die delsi separeranno al termine della stagione. Aurelio De Laurentiis avrebbe già individuato ildirettore sportivo del club azzurro. Sono giorni caldi in casa. I risultati tardano ad arrivare, motivo per il quale è giunto il momento di cambiare. Infatti, Aurelio De Laurentiis ha l’obbligo di ingaggiare un allenatore e undirettore sportivo in vista della prossima stagione. Prima di individuare i nuovi profili va risolta la situazione legata a. L’attuale direttore sportivo delnon ha svolto un lavoro impeccabile, motivo per il quale la sua avventura sembra essere arrivata ai titoli di coda. Durante le sessioni estive di calciomercato, tutte le idee son passate tra le mani del presidente, il quale ha lasciato ...