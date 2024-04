Manchester City | uscito su Netflix documentario su vittoria del treble nel 2023

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 aprile 2024) E’oggi ililsulladelda parte del. Si tratta di sei episodi da quaranta minuti ciascuno nei quali vengono mostrati i dietro le quinte e le immagini di una stagione leggendaria per i ragazzi di Guardiola, dalla sfida con l’Arsenal per la conquista della Premier League fino alladella Champions League a Istanbul in finale contro l’Inter. Ilè disponibile, previo abbonamento, su. It's here!!! ? Together:Winners is now streaming on @?? pic.twitter.com/EGLGBv7N9s —(@Man) April 2, 2024 SportFace.