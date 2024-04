Manager con stipendi record | lo stop di Astrazeneca all’aumento di 2 milioni | ecco i ceo che guadagnano di più

(Di martedì 2 aprile 2024) Le società di advisory agli azionisti hanno bocciato la proposta di aumento per Pascal Soriot, ceo di. Da Tim Cook a Jensen Huang, le retribuzioni daLe società di advisory agli azionisti hanno bocciato la proposta di aumento per Pascal Soriot, ceo di. Da Tim Cook a Jensen Huang, le retribuzioni daLe società di advisory agli azionisti hanno bocciato la proposta di aumento per Pascal Soriot, ceo di. Da Tim Cook a Jensen Huang, le retribuzioni da

Primo compleanno per Mapo World - Mapo World spegne la sua prima candelina con un bilancio sopra le aspettative. A 12 mesi dalla presentazione, il brand di Mapo Travel dedicato al lungo raggio ha raggiunto gli obiettivi di fatturato [ ...advtraining

"Moto, i nuovi padroni non le trattino come F1" - Carlo Pernat, ex team Manager di Cagiva e Aprilia, oggi Manager di Bastianini, pilota Ducati, visse quel cambiamento e si prepara a vivere quello di domani con fiducia. «Il mondo è cambiato, non ...ilgiornale

Il tecnico della stella italiana: "Abbiamo lavorato molto sul contribuire a dargli la convinzione di poter battere chiunque" - Il tecnico della stella italiana: "Abbiamo lavorato molto sul contribuire a dargli la convinzione di poter battere chiunque" ...gazzetta