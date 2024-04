Maltratta la compagna per anni | uomo allontanato dalla casa familiare grazie ai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 aprile 2024)laindiana di 36allontananounper violenza sulla propria fidanzata.menti in famiglia a San Felice Circeo: la vicenda – Ilcorrieredellacitta.comNuova storia dimenti in famiglia, questa volta ai ddi una donna residente a San Felice Circeo. La vicenda vede una signora di 36in balia del proprio compagno, che dasu di lei compie violenza. Una vicenda partita addirittura nel loro paese natale, l’India, con gli episodi dimenti che sarebbero proseguiti anche all’arrivo in Italia. Sulla vicenda, istanno indagando per fare ...