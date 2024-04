Maltempo arretra ma oggi allerta meteo arancione in Emilia Romagna - (Adnkronos) - Il Maltempo inizia a mollare la presa sull'Italia, dopo la pioggia e la neve che hanno dominato la scena a Pasqua e Pasquetta, e il quadro meteo comincia a mutare da oggi. La ...notizie.tiscali

Cacao: prezzi record ma il peggio deve ancora venire - I prezzi del cacao salgono a livelli record mentre il mondo si trova ad affrontare il peggior deficit di approvvigionamento degli ultimi decenni, con i coltivatori dell’Africa occidentale che lottano ...informazione

Massimo Giletti torna in Rai dopo 7 anni, firmato il contratto - Roma, 25 mar. (askanews) – Dopo sette anni e dopo l’apparizione di fine febbraio alla guida di “La Tv fa 70”, Massimo Giletti torna ufficialmente in Rai. Oggi la firma del contratto che lo legherà all ...ildenaro