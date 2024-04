(Di martedì 2 aprile 2024) (Adnkronos) – Ilinizia a mollare la presa sull'Italia, dopo la pia e la neve che hanno dominato la scena a Pasqua e Pasquetta, e il quadrocomincia a mutare da. La perturbazione che ha interessato il Nord e il Centro durante i giorni di festa non è ancora del tutto archiviata,

Maltempo arretra ma oggi allerta meteo arancione in Emilia Romagna - (Adnkronos) – Il Maltempo inizia a mollare la presa sull'Italia, dopo la pioggia e la neve che hanno dominato la scena a Pasqua e Pasquetta, e il quadro meteo comincia a mutare da oggi. La ...sardegnareporter

Assegno unico tagliato, Adi sospeso a marzo (senza Isee aggiornato): come recuperare arretrati e mettersi in regola - Qualora la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica sia presentata entro il 30 giugno 2024, infatti, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire da quelli del ...leggo