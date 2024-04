Malcolm | l’attore protagonista spiega perché è assente in due episodi

(Di martedì 2 aprile 2024) Da un grandederivano grandi responsabilità. Frankie Muniz, volto principale della serie tv, andata in onda dal 2000 al 2006, è mancato in duedelle sette stagioni per protesta contro i comportamenti tossici sul set. “Ci sono duein cui sono, lasciai il set“, ha dichiarato. “Tutti avevano paura di ribellarsi quando certe persone controllavano o erano scortesi o mancavano di rispetto. Come se camminassero sulle spine“. Tale personaggio, tale interprete: la giustizia e la rettitudine sono caratteristiche che appartengono tanto all’uno, quanto all’altro. Una scena della serie, fonte: Fox“Mi ricordo di essere rimasto così mortificato nel vedere la gente che avere paura di difendersi, pensavo ‘Dite qualcosa’“, ha continuato. “Non mi ...

