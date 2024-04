Makeup blu | il must have

(Di martedì 2 aprile 2024) Il trucco blu sarà una delle tendenze beauty più forti di tutto il 2024, soprattutto nei mesi caldi, ma già anche da questa stagione invernale. A confermare il trend del make up blu è stato Pinterest con il suo report Pinterest Predicts 2024 che ha analizzato miliardi di ricerche effettuate in Rete in tutto il mondo. Le ricerche a tema “ombretto blu” sono, infatti in aumento del 65%, quelle sulle “unghie blu divertenti” addirittura del 260% e “make up color acquamarina” del 100%. Persino le prime Barbie, lanciate a partire dal 1959, venivano fabbricate con una tinta blu-azzurro sulle palpebre. Non stupisce quanto poi questo colore sia diventato così presente nella cultura pop al punto da essere indossato anche da Britney Spears e Paris Hilton negli anni 2000 e da Kim Kardashian e Alexa Damie in Euphoria ai giorni nostri. Ogni incarnato, prima che sguardo, esige una particolare ...

