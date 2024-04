Madrid | poliziotti manganellano due uomini neri disarmati | polemica dopo il video diffuso dall’ex deputato di Podemos

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Polemiche in Spagnala diffusione di unche riprende parzialmente un episodio che ha coinvolto almeno due agenti della Polizia Nazionale e due, avvenuto venerdì 29 marzo a. Le immagini, diventate virali sul web, mostrano come un poliziotto immobilizza a terra uno dei due, gettandosi sopra di lui e mettendogli un braccio attorno al collo, mentre un secondo agente gli sferra almeno due manganellate, prima di tentare di bloccare l’altro ragazzo, che almeno a prima vista appare disarmato, con almeno un colpo violento all’altezza dello sterno, sferrato con le mani, e affrontandolo con un atteggiamento particolarmente aggressivo. L’episodio è avvenuto a Lavapiés, il quartiere multietnico per eccellenza di. Il, che dura circa un ...