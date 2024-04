L’Union liquida la Synergy E ora è prima in classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Arriva la quinta vittoria consecutiva perBasket Prato targata Sim Tel nella seconda fase di serie C maschile. I ragazzi di coach Paoletti si impongono sull’ostico campo dellaValdarno per 71-62 e salgono al primo posto nella, avvicinando la possibilità di giocare in serie C anche la prossima stagione. Partenza contratta per la Union. I padroni di casa ne approfittano e si portano sul 10-2 con le giocate di Innocenti e Quaglia. Poi i meccanismi di Cavicchi e compagni cominciano ad olearsi: Dionisi rompe il ghiaccio, Bogani da tre, Corsi e Biagi, pareggiano sul 17-17 a fine quarto. Con Corsi non al meglio coach Paoletti trova ottime risposte dalla panchina e si rientra così negli spogliatoi, alla sosta lunga, con il punteggio di 32-36. La terza frazione è equilibrata. Biagi, Lanari e Bogani da tre tengono ...