Lunanico pubblica un nuovo singolo | il videoclip in esclusiva su VelvetMAG

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 2 aprile 2024) Classe 2002, giovane, intraprendente e con una passione viscerale per la musica.è pronto allazione del suo, un inedito tassello nella sua carriera in ascesa. L’artista accompagnerà il brano con un esclusivo. Così giovane, ma determinato nel perseguire i suoi obiettivi, soprattutto quelli che hanno a che fare con la musica. Ed è per questo chenon perde tempo, e dopo aver inaugurato la sua nascente carriera nel 2020, è già pronto allazione di unbrano, che potrebbe diventare una vera e propria hit. Inperilufficiale di Calcolami. Ilin uscita di Lunatico, ...