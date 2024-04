Luna Rossa e la nuova aerodinamica | il segreto del volo sulle onde

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 2 aprile 2024) Le nuove barche di America’s Cup volano, e non in senso figurato: dalla Coppa America di Valencia 2007, l’ultima disputata a bordo della Classe ACC, sono trascorsi soli 17 anni, eppure lo yacht design ha subìto una rivoluzione, passando da scafi dislocanti e lenti (circa 12 nodi di velocità), a velocissimi monoscafi foiling AC75 (oltre 50 nodi). Matteo Ledri e Andres Suar – rispettivamente esperto di fluidodinamica e architetto navale inPrada Pirelli – spiegano come funzionano le nuove imbarcazioni volanti. «riesce a volare grazie ai foil, delle ali che si trovano sott’acqua, molto simili a quelle di un aereo, soltanto più piccole», dice Ledri. Il funzionamento però è lo stesso: «Raggiungendo una certa velocità, queste ali sono in grado di creare una forza verso l’alto che permette alla barca di ...