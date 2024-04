L’ultimo saluto di Raiz alla moglie Daniela Shualy | “Grazie vita mia”

(Di martedì 2 aprile 2024) L'attore di Mare Fuori ha dedicato parole commosse, morta dopo una lunga battaglia contro un tumore al seno: "Ringrazio il Cielo per aver avuto l’onore di condividere con lei tredici anni di". L'articolo proviene da DireDonna.

Un uomo di 49 anni è evaso dagli arresti domiciliari per dare un ultimo saluto al padre deceduto. Il tribunale di Brescia lo ha assolto per lieve entità del fatto.Continua a leggere (fanpage)

Matteo Paolillo I fan sono col fiato sospeso. Sperano che non sia morto davvero e di ritrovarlo tra le mura dell’Ipm ma le speranze di rivedere Edoardo Conte in pianta stabile nella quinta ... (davidemaggio)

Sottomarina, chiesa gremita per l’ultimo saluto a Daniele Tenchella - E anche per il funerale, giovedì pomeriggio, tanta commozione e lacrime sulle guance dei tanti amici che si sono radunati per l’ultimo saluto.nuovavenezia.gelocal

Cologno, sabato l’ultimo saluto alla donna uccisa dal compagno - Saranno celebrati sabato 6 aprile alle 9 nella chiesa parrocchiale di Cologno al Serio i funerali di Joy Omoragbon, la donna nigeriana di 49 anni uccisa in casa a coltellate giovedì 28 marzo dal ...ecodibergamo

FOTO-VIDEO/ PALAMAGGETTI GREMITO PER L'ultimo saluto AL 16ENNE MORTO SUICIDA...ROSE BIANCHE E MUSICA PER MATEI - Era gremito da autorità con a capo il Sindaco e di tanti giovanissimi amici di classe il PalaMaggetti di Roseto, dove nel pomeriggio si sono svolti i funerali del sedicenne morto nella sua abitazione ...certastampa