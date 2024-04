L’ultima versione sul caso Pozzolo | “Delmastro era a 3 metri” Renzi annuncia interrogazione parlamentare

Borse Europa iniziano nuovo trimestre in rialzo, attesa per dati inflazione Germania - (Reuters) - Le borse europee iniziano il secondo trimestre in leggero rialzo, in attesa di una serie di dati economici tra cui quelli sull'inflazione della Germania, che potrebbero fornire chiarimenti ...msn

Christoph Streit assume la direzione della divisione Cartografia - Wabern, 02.04.2024 - Il comitato direttivo dell’Ufficio federale di topografia swisstopo ha nominato Christoph Streit nuovo responsabile della divisione Cartografia. Entrerà a far parte della ...admin.ch

Air2030 – Sensori radar delle Forze aeree: terzo sistema in uso dopo l’ammodernamento - Berna, 02.04.2024 - I sensori radar del sistema di monitoraggio dello spazio aereo e di gestione e controllo degli interventi delle Forze aeree svizzere sono attualmente in fase di ammodernamento. Il ...admin.ch