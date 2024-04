Luis Alberto | '300 presenze un orgoglio | per me la Lazio è tutto Tra Tudor e Sarri'

Da `nuovo Messi` a promessa per Lazio e Milan , ora l`Almeria per rilanciarsi. Luka Romero si racconta in una lunga intervista a Relevo, nella... (calciomercato)

Juve-Lazio, Luis Alberto a Mediaset: “Le 300 presenze un onore. Tudor…” - Per presentare la gara, poco prima del fischio di inizio è intervenuto Luis Alberto ai microfoni di Mediaset. Queste le sue parole. "Sarà una partita complicata, cambia rispetto a tre giorni fa. Siamo ...cittaceleste

Lazio, Luis Alberto a LSC: "Non sarà la Juve di due giorni fa. Tudor è diverso da Sarri" - Poco meno di mezz'ora e poi sarà di nuovo Juventus-Lazio, questa volta con in palio la semifinale d'andata di Coppa Italia. Poco prima del match ecco le parole di Luis Alberto ...tuttojuve

COPPA ITALIA | Juventus-Lazio, Luis Alberto nel pre partita: "Dobbiamo giocare come all'Olimpico per vincere". E su Tudor... - "Per vincere serve giocare come all'Olimpico. Sappiamo che loro sono fortissimi, dobbiamo fare bene il pressing e poi fare il nostro ed essere sempre concentrati perché non sarà la stessa Juventus di ...laziopress