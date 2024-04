L' Ucraina ha colpito una raffineria in Russia a 1 300 chilometri dal fronte

(Di martedì 2 aprile 2024) Si tratta dell'attacco più in profondità mai lanciato dall'nel territorio della Federazione russa, sferrato usando droni di sua produzione

Mosca , 13 mar. (Adnkronos) – L’esercito russo ha colpito il sistema di difesa aerea Patriot nella regione di Kharkiv. Lo ha riferito il ministero della difesa di Mosca in una relazione sui progressi ... (calcioweb.eu)

Putin afferma che F-16 che venissero utilizzati dall’ Ucraina contro la Russia verrebbero colpiti anche se si trovassero in aeroporti Nato. Il presidente russo definisce una “assurdità totale” che ... (ilsole24ore)

Attacco di droni nel Tatarstan colpito un dormitorio di studenti, 13 feriti - La Russia ha riferito di attacchi di droni contro fabbriche in Tatarstan, a più di 1.100 chilometri dall'Ucraina, e ha affermato che alcune ... nei quali è stato colpito il dormitorio del politecnico ...ansa

Mosca, in Tatarstan colpito dormitorio studenti, 13 feriti - Ecco il momento in cui un drone ucraino colpisce una fabbrica di droni russi nella regione del Tatarstan. L'attacco è stato compiuto in mattinata. L'azienda distrutta si trova a 1000 km da Mosca e 800 ...informazione

Drone ucraino si schianta contro una fabbrica russa: il video choc - Un piccolo aereo ucraino, modificato per volare senza pilota, si schianta contro un edificio industriale . La particolarità è che siamo a più di 800 miglia (1.300 km) dal confine. E' la prima volta ...tg.la7