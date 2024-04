L' uccisione di Zahedi e la possibile reazione dell' Iran che preoccupa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 2 aprile 2024) Tra le sette vittime’attacco israeliano al consolatoiano di Damasco ci sono il comandante Mohammad Rezae il suo vice Mohammad Hadi Hajriahimi. In pratica, le forze del governo di Netanyahu hanno annientato il riferimentoiano degli Hezbollah libanesi e lo hanno fatto con un’azione precisa e pianificata da tempo, utilizzando armi di precisione, presumibilmente una o più bombe guidate sganciate da un velivolo mentre il bersaglio, la palazzina attigua alla sede diplomatica, in una cui stanza c’era il generale, veniva tenuto sotto puntamento laser. Un colpo preciso ma tutt’altro che chirurgico, dal momento che la palazzina è stata rasa al suolo completamente, dimostrando quindi che l’obiettivo era primario e che per colpirlo si era disposti a considerare effetti collaterali nel quartiere di Al Mezzeh, ...