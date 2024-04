Lotterie e spettacoli per donare un pasto a chi sta sotto le bombe

(Di martedì 2 aprile 2024) Nonostante lee la guerra, l’associazione monzese “Ti do una mano Onlus“, fondata dal farmacista-mago Lele Duse (nella foto), continua a supportare gli amici ucraini. Il sodalizio era cominciato prima dell’emergenza Covid, con progetti di adozione a distanza (che proseguono) e oralecontinua con il sostegno alla Fondazione Pro infanzia di Chernihiv, per cui vengono finanziati pasti caldi domenicali per i bisognosi, una volta al mese per 6 mesi. Il menu è semplice: pasta con ragù di carne (o insalata di verza e barbabietole), una tartina di pane, salame e formaggio, zuppa liofilizzata da portare a casa e sciogliere in pentola e té caldo per scaldarsi. Dipende da cosa si trova al mercato ufficiale o nero. Ai primi di febbraio erano stati superati i mille pasti distribuiti in città, con il contributo economico ...

