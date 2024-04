L’orrore degli studenti | “Rivendichiamo il 7 ottobre | solidali con Hamas”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

La farsa della finta solidarietà verso Israele per quanto successo il 7è ormai finita. Gli antisemiti gettano la maschera e adesso riconoscono pure l'alto valore del massacro perpetrato dacontro civili, donne, uomini e bambini, al confine con la Striscia di Gaza. Senza provare vergogna, infatti, ai microfoni di Quarta Repubblica una studentessa dell'Università di Bologna ha "rivendicato" l'attacco dei terroristi islamici che hanno sgozzato, stuprato e ucciso giovani durante un rave party. "Siamocon il popolo palestinese e con tutta la sua resistenza, anche con la lotta armata (di) perché ogni popolo ha diritto di difendersi come tutelato dal diritto internazionale – dice la ragazza ai microfoni di Nicola Porro – Il ...