Loredana Bertè | «Borg voleva fare sesso a quattro e io l’ho gonfiato di botte Ora sono casta da 10 anni»

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 2 aprile 2024)(Us, foto di Stefania Casellato)apre le porte a Renato Zero. A Belve, la cantante ammette che le manca “molto”. E a proposito di un riavvicinamento: “Dipende molto da lui”. Nell’intervista, in onda stasera nel corso della prima puntata del programma di Rai2,parla anche dell’amore tormentato con il tennista svedese Bjorn: “Preferiva la cocaina a me e io questo non lo potevo accettare”. Ma la vera causa scatenante della fine del matrimonio sarebbero le richieste hard dell’uomo: “Eravamo in Florida, tornata in albergo vedo che prende il telefono e chiama il room service. Chiede due bitch, very bitch.arrivate due, tutte vestite di pelle, con le fruste. Lui mi ha detto che dovevamo passare a un altro livello. Io ho ...