Loredana Bertè a Belve | “Il mio ex Borg mi ha organizzato un’orgia | l’ho gonfiato di botte”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 aprile 2024): “Il mio exmi ha” Tra gli ospiti della nuova puntata del programma, in onda a partire dal 2 aprile sotto la conduzione di Francesca Fagnani, c’è anche. Tra i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del Festival di Sanremo e amatissima dal pubblico, la cantante ha deciso di raccontarsi nel corso della trasmissione, parlando anche del rapporto con il suo ex compagno Bjon. In particolare, l’artista ha analizzato i motivi della rottura tra i due, senza troppi giri di parole: “Preferiva la cocaina a me”. Poi ha anche raccontato un episodio decisamente a luci rosse: l’ex tennista in un’occasione avrebbe infatti provato a convincerla a ...