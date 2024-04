L’omicidio di Corridonia Uccide la moglie malata con un colpo di fucile in casa | poi cerca di togliersi la vita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 aprile 2024) Lei è morta sul, lui è da due giorni in condizioni disperate all’ospedale di Torrette. Il dramma di Pasqua si è consumato in unanelle campagne trae Mogliano, in contrada Macina, dove attorno alle 6.40 Bruno Cartechini, 86 anni, ha imbracciato ilda caccia e ha ucciso con unal petto laPalma Romagnoli, sua coetanea, alle prese da tempo con una grave malattia degenerativa che da un paio di mesi l’aveva costretta a letto. Subito dopo, l’anziano si è puntato ilcontro l’addome, premendo il grilletto una seconda volta. Non è però riuscito a farla finita: portato in eliambulanza all’ospedale regionale di Ancona, è in rianimazione da due giorni, in pericolo di. Ha diversi organi compromessi e i medici ...