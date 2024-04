Lo spread Btp-Bund apre in deciso rialzo a 143 | 9 punti

(Di martedì 2 aprile 2024) Lotra Btp ea 10 anni sifino a 143,9, in nettorispetto ai 137di giovedì scorso. Il rendimento del decennale italiano è al 3,8% e quello tedesco al 2,33 per cento.

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 131,7 punti , rispetto ai 129,6 della chiusura di ieri e ai 129,3 dell'apertura. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,6%. (quotidiano)

Avvio poco mosso per lo spread tra Btp e Bund . Il differenziale tra i due titoli di Stato apre la seduta a 132 punti , rispetto ai 131 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano sale al ... (quotidiano)

Avvio poco mosso per lo spread tra Btp e Bund . Il differenziale tra i due titoli di Stato apre la seduta a 132 punti , rispetto ai 131 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano sale al ... (quotidiano)

Btp future: in discesa verso una zona di supporto - Nella seduta di giovedì 28 marzo il Btp future (scadenza giugno 2024) ha subito una rapida correzione ed è sceso fino ad un minimo intraday di 118,64 punti. La situazione tecnica rimane quindi ...milanofinanza

Rendimenti BTp, perché subito dopo Pasqua potranno tornare a scendere - I rendimenti dei BTp potranno tornare a scendere dopo Pasqua dopo i dati sull'inflazione. Facciamo il punto della situazione.investireoggi

Inflazione Usa sale al 2,5%, Powell cauto sui tassi. Nuovo record storico per l’oro - Il dato Pce americano di febbraio segna +0,3% mensile (sotto le attese) e +2,5% su base annua. Listini asiatici in rialzo dopo i guadagni di Wall Street. Per Piazza Affari +14,5% nel primo trimestre.ilsole24ore