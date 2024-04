Lo Spiraglio FilmFestival della salute mentale – anteprima del festival nella Casa Circondariale di Roma Regina Coeli il 3 aprile

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 aprile 2024) Lo14a edizione, 11-142024 c/o MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secoloIngresso gratuito Nel Centenarionascita di Franco Basaglia, la quattordicesima edizione con lungometraggi e cortometraggi in concorso, l’incontro con Vittorio Lingiardi e il Premio Lo, quest’anno conferito a Matteo Garrone. Tra gli autori anche Micaela Ramazzotti e Francesco Munzi Fra i grandi temiilquest’anno ha scelto lanel carcere. Per questo inassoluta sono stati selezionati alcuni film in ...