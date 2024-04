Lo sfogo | | Troppi ragazzini girano armati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024) Se sul fronte dell’abitabilità San Rocco oggi risulta essere un quartiere ben servito e vitale, a livello di sicurezza ancora qualche problema permane. "Ancora sulla sicurezza ci sono cose che non vanno" commenta Michele Sebastiano (foto), padre di Cristian, l’uomo che la mattina del 29 novembre 2020 è stato vittima di un brutale omicidio sotto i portici delle case Aler di via Fiume, per mano di duedi 14 e 15 anni. "Ancora oggi vedo pattuglie di polizia o carabinieri che arrivano per risse o altri problemi di sicurezza - dice con una punta di sconforto -. Più che altro ciò avviene qui alle case popolari e a Sant’Alessandro. La sera le donne non si sentono sicure ad uscire, specialmente dopo un certo orario, a meno che non siano accompagnate". "Oggi non ci sono più le bande come una volta, ci sono cani sciolti - prosegue Sebastiano -, ma il problema è che ...