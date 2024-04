“Lo faccio tutto il giorno” Greta Rossetti | la confessione choc dopo il Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 2 aprile 2024) 2023. È la stessa ragazza che, ripreso possesso del suo telefono, è tornata ovviamente a fare stories su Instagram e non solo. La bellissima, che in questi ultimi giorni è stata oscurata dalla presenza del, che ha compiuto gesti a dir poco violenti nei confronti di Massimiliano Varresela finalissima del reality, ora sta cercando di tornare al centro dell’attenzione. E lo fa appunto parlando della sua quotidianità. >> “Sergio se n’è andato”.si è fatta vedere a sorpresa, cosa è successoilTra lei e Sergio D’Ottavi sembra che le cose stiano andando avanti e senza troppi intoppi, almeno per il momento. Ed eccolache con questo bel giubbotto bianco e coi capelli sciolti, si lascia andare ...