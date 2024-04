LIVE Italia-USA | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | attenzione agli imprevedibili americani

(Di martedì 2 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amici e amiche di OA Sport e benvenuti alladel sesto incontro del round robin di qualificazione per il Mondiale maschile di Svizzeratrae USA. La rassegna iridata va in scena a Schaffhausen (Svizzera) dal 30 marzo al 7 aprile. Sono diverse le pretendenti al titolo iridato, a incominciare dalla Scozia di Bruce Mouat, che si presenta per difendere il titolo conquistato lo scorso anno e nel frattempo ha vinto anche gli Europei. La Svezia del fenomenale Niklas Edin, capace di imporsi per quattro volte consecutive tra il 2018 e il 2022, va a caccia del dodicesimo sigillo della propria storia.al Canada di Brad Gushue, che sogna di salire sul gradino più alto del podio dopo che la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50: per questa sera è tutto, l’appuntamento è per domani alle 14.00 per la sfida tra Italia e Usa, oggi sconfitti clamorosamente dall’Olanda. Grazie per ... (oasport)

La diretta testuale di Catania-Padova , match dello stadio Massimino valevole per la finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C 2023 / 2024 . E’ tutto pronto per l’ultimo atto della competizione ... (sportface)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Usa , partita valevole per la decima sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Joel ... (sportface)

LIVE – Italia-Usa, girone Mondiali curling maschile 2024: segui la DIRETTA - La diretta testuale di Italia-Usa, partita del round robin dei Mondiali 2024 di curling maschile: punteggio e aggiornamenti LIVE ...sportface

Catania – Padova: cronaca diretta LIVE e risultato in tempo reale - La partita Catania - Padova di Martedì 2 aprile 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la gara di ritorno della Coppa Ita ...calciomagazine

Zucchero. “Senza LIVE non è vita” - Tre concerti strepitosi alla Royal Albert Hall di Londra. Un nuovo tour in giro per il mondo. Una forma invidiabile. E una chiacchierata con una decina di giornalisti. Oro e incenso e birra compie 35 ...ilfattoquotidiano