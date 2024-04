(Di martedì 2 aprile 2024) Latestualedi-Usa, partita valevole per la decima sessione del round robin deglidi, in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella (con Francesco De Zanna nel ruolo di alternate), dopo le due partite nel giorno di Pasquetta, tornano sul ghiaccio per affrontare la compagine a stelle e strisce nell’unico impegno di giornata. Gli azzurri allenati da Ryan Fry, che fin qui hanno incassato una sola sconfitta, vanno a caccia di una grande prestazione per conquistare un altro successo e guadagnare posizioni. D’altro canto, lo skipper John Shuster ed i compagni Chris Plys, Colin Hufman e John Landsteiner (con Matt Hamilton riserva) vogliono mettere in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50: per questa sera è tutto, l’appuntamento è per domani alle 14.00 per la sfida tra Italia e Usa, oggi sconfitti clamorosamente dall’Olanda. Grazie per ... (oasport)

La diretta testuale di Catania-Padova , match dello stadio Massimino valevole per la finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C 2023 / 2024 . E’ tutto pronto per l’ultimo atto della competizione ... (sportface)

LIVE – Italia-Usa, girone Mondiali curling maschile 2024: segui la DIRETTA - La diretta testuale di Italia-Usa, partita del round robin dei Mondiali 2024 di curling maschile: punteggio e aggiornamenti LIVE ...sportface

Catania – Padova: cronaca diretta LIVE e risultato in tempo reale - La partita Catania - Padova di Martedì 2 aprile 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la gara di ritorno della Coppa Ita ...calciomagazine

Zucchero. “Senza LIVE non è vita” - Tre concerti strepitosi alla Royal Albert Hall di Londra. Un nuovo tour in giro per il mondo. Una forma invidiabile. E una chiacchierata con una decina di giornalisti. Oro e incenso e birra compie 35 ...ilfattoquotidiano